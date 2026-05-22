“NO PUEDO PARTICIPAR EN ESTE MOMENTO”: SAÚL MONREAL RECONOCE FRENO DE MORENA A SU ASPIRACIÓN EN ZACATECAS

El senador de Morena, Saúl Monreal, confirmó que por el momento no podrá participar en el proceso interno rumbo a la candidatura para la gubernatura de Zacatecas, luego de sostener una reunión con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, en medio de las reglas internas del partido contra el nepotismo político.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el legislador reconoció que la dirigente nacional le dejó claro que actualmente no puede ser medido dentro de Morena debido a los acuerdos aprobados previamente por el Consejo Nacional del partido. Señaló que la conversación con Ariadna Montiel se prolongó por más de dos horas y destacó la apertura al diálogo por parte de la dirigencia nacional, asegurando que se abordó el panorama político de Zacatecas y la necesidad de fortalecer la unidad interna del movimiento rumbo al proceso electoral de 2027.

El senador insistió en que no pretende convertirse en un factor de división dentro de Morena y afirmó que entiende el contexto político que enfrenta el partido ante las críticas de la oposición. “Tenemos que estar unidos frente a esta embestida”, declaró al referirse a los señalamientos contra gobiernos morenistas.

Aunque reconoció que actualmente queda fuera de la competencia interna de Morena para Zacatecas, Saúl Monreal descartó por ahora buscar una candidatura por otros partidos aliados como el PT o el Partido Verde, reiterando que su intención es mantenerse dentro del movimiento y esperar los tiempos políticos.

Fuente: Azucena Uresti