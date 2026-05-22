TRABAJADORES DOBLAN A MOYEL AL OBTENER $2,200 DE UTILIDADES Y PONEN FIN AL PARO LABORAL

Tras más de 6 horas de diálogo con la apoderada legal Roxana Güemes, los más de 500 trabajadores sindicalizados de la maquiladora Moyel S. A de C. V., aceptaron la propuesta de recibir una gratificación extraordinaria para que el reparto de utilidades quede en 2,200 pesos para cada uno, con cual pusieron fin al paro laboral.

Como se recordará, la protesta inició cuando les comunicaron que sólo les darían 1,000 pesos, cuando el año pasado recibieron más de 5,000. También denunciaron m∆ltr∆to del gerente Braulio, quien fue dado de baja.

Hoy viernes, al ver a la apoderada Roxana Güemes, la interceptaron dentro del estacionamiento y empezaron las negociaciones sin intermediarios.

En el acuerdo, que fue leído ante todos los obreros, se anunció una gratificación extraordinaria por 5 millones de pesos a distribuir entre todos los sindicalizados de los centros de trabajo en Dzibalchén, Hopelchén; Lerma, Tlalnepantla y San Juan del Río, a más tardar el 29 de mayo del presente año.

De esta manera, el reparto de utilidades será de 1,200 pesos previstos desde un inicio, más $1,000 del dinero extraordinario.