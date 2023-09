Comerciantes del Chechén amenazan con impedir apertura del mercado

Comerciantes del Chechén en Ciudad del Carmen se inconformaron ya que durante la entrega de los locales en el nuevo mercado, no todos fueron considerados; y amenazaron que si no son tomados en cuenta para la obtención de un puesto, impedirán que se abran las puertas este próximo fin de semana cuando está contemplado el arranque de funciones de ese centro de abasto.

Algunos comerciantes fueron convocados a presentarse al nuevo mercado alrededor del mediodía para que les indicaran cual sería el local que ocuparían pues durante este jueves y viernes deberán movilizar sus pertenencias. La noticia corrió como pólvora entre los comerciantes y quienes no recibieron el aviso, llegaron al lugar; pero el personal les decía que si no les hablaron es porque no recibirían local.

La situación se tornó tensa cuando una decena de comerciantes intentaron meterse por la fuerza al mercado

A decir de los comerciantes, el gobierno de Pablo Gutiérrez Lazarus manipuló los censos con tal de beneficiar a vendedores que son familiares de trabajadores de la comuna, y dejó fuera a vendedores fundadores, lo que no consideraron justo.

La coordinadora de Regulación Comercial y Reglamentaria, Miriam Bernal Colomé intentó calmar los ánimos afirmando que el proceso de entrega será paulatino y por sectores, y que esto no quiere decir que quienes no han sido hablados no tendrán un lugar.