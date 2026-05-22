VECINOS DE PUESTA DE SOL ESTALLAN CONTRA CFE POR APAGONES

El presidente del comité vecinal del fraccionamiento Puesta del Sol, Jesús Rodríguez, denunció la serie de apagones y fallas eléctricas que desde hace tiempo afectan a las familias de la zona, situación que se agravó recientemente al permanecer prácticamente dos días sin energía eléctrica.

Señaló que las constantes variaciones de voltaje han provocado afectaciones en electrodomésticos y generado tensión entre los habitantes, quienes aseguran que los reportes realizados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) únicamente terminan en trámites burocráticos sin soluciones reales.

Rodríguez afirmó que incluso trabajadores de la propia CFE les han comentado que en ocasiones no cuentan con material ni equipo suficiente para reparar las líneas dañadas, situación que calificó como alarmante debido a las altas temperaturas y los riesgos que enfrentan las familias.

Advirtió que la falta de electricidad no solo afecta alimentos y aparatos electrónicos, sino que también pone en riesgo a personas enfermas que dependen de equipos médicos conectados a la corriente. Además, pidió el regreso de la oficina de Profeco en la ciudad para que los ciudadanos tengan una instancia de defensa ante las fallas y afectaciones ocasionadas por la CFE.

