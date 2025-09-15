EXPLOSIÓN EN CASA CON PRODUCTOS DE PÓLVORA DEJA SÓLO DAÑOS MATERIALES

Champotón.- En el barrio de San Patricio, vecinos vivieron momentos de preocupación y alarma por la explosión registrada en una vivienda particular donde había almacenada una gran cantidad de productos de pólvora, lo que dejó sólo daños materiales.



Según reportes, el hecho ocurrió a las 8:30 horas de hoy lunes en la calle 30 del referido barrio.



El fuego fue sofocado con el apoyo de Protección Civil de Champotón, quienes confirmaron que dentro del lugar había explosivos. Utilizó un camión tipo pipa para controlar el siniestro.

Antes del arribo de las autoridades, fueron utilizados tres extintores de 4 kilogramos cada uno, para ayudar a controlar el fuego.