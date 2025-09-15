PESE A DENUNCIAS LA VICEFISCALÍA NO ACTÚA Y AUMENTA LA VIOLENCIA EN LA 23 DE JULIO, DENUNCIAN

Familiares de la mujer de la tercera edad agredida en la colonia 23 de Julio, denunciaron públicamente que la Vicefiscalía de Ciudad del Carmen no integra debidamente la carpeta de investigación, ni procede con las denuncias correspondientes.

Señalaron que pese a que la víctima presenta fracturas en la pierna, lesiones en el cráneo y múltiples golpes en el cuerpo, el Ministerio Público no se ha presentado en el hospital para tomarle declaración ni formalizar la denuncia por intento de homicidio. Sólo levantó un acta de hechos.

Los inconformes acusaron que funcionarios de la Vicefiscalía les argumentaron que “tienen demasiada gente para atender”, y les informaron que los detenidos serían liberados la misma noche de ayer domingo, alrededor de las 21:00 horas, lo que generó indignación y desconfianza en la comunidad, y puede dar lugar a más hechos de violencia. Hace año y dos meses, la familia de presuntos agresores fue señalada por hechos similares contra la misma víctima, pero la denuncia no prosperó y el caso terminó archivado, criticaron los afectados.