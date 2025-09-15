POR POCO PIERDE LA VIDA EN EL MAR, EN CARMEN

Una mujer estuvo a punto de perder la vida la tarde de ayer domingo, luego de arrojarse al mar en la zona conocida como la Playita de la Puntilla.

Testigos relataron que la fémina, en presunto estado de ebriedad, ingresó al agua y comenzó a hundirse, al tiempo que tragaba agua. Por fortuna, fue rescatada por otros bañistas y la llevaron a la orilla de la playa, donde paramédicos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios. Tras estabilizarla, la trasladaron de emergencia al Hospital General de la Isla.