lunes, septiembre 15, 2025
Lo último:
Municipales

POR POCO PIERDE LA VIDA EN EL MAR, EN CARMEN

user editor

Una mujer estuvo a punto de perder la vida la tarde de ayer domingo, luego de arrojarse al mar en la zona conocida como la Playita de la Puntilla.

Testigos relataron que la fémina, en presunto estado de ebriedad, ingresó al agua y comenzó a hundirse, al tiempo que tragaba agua. Por fortuna, fue rescatada por otros bañistas y la llevaron a la orilla de la playa, donde paramédicos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios. Tras estabilizarla, la trasladaron de emergencia al Hospital General de la Isla.

También te puede gustar

Tras meses de inactividad, reabren las tres principales plazas comerciales en Carmen

telemarwebmaster_gs2m70wg

Estudiantes mexicanos, a la altura de cualquiera, asegura ingeniera en aeronáutica

telemarwebmaster_gs2m70wg

Balean a hombre en Candelaria en presunto intento de asalto

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *