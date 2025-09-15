TORMENTAS ELÉCTRICAS Y AMBIENTE CALUROSO ESTE LUNES EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Posibles chubascos durante la medianoche del Grito de Independencia.

Una vaguada inducida en niveles medios y la formación de la vaguada maya en superficie generarán este lunes tormentas eléctricas en gran parte de la Península de Yucatán, principalmente durante la tarde. El ambiente será caluroso, con temperaturas de hasta 36 grados.

Se prevé que por la tarde y primeras horas de la noche se registren tormentas fuertes, en al menos el 80% de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Estas lluvias estarán acompañadas de abundante actividad eléctrica, turbonadas y posibles encharcamientos.

Aunque para la medianoche, durante la ceremonia del Grito de Independencia, las probabilidades de lluvia disminuyen, no se descartan chubascos o lloviznas aisladas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En cuanto a las temperaturas, se estiman máximas de 31 a 36 grados en Yucatán y Campeche, y de 31 a 35 grados en Quintana Roo, mientras que las mínimas para el amanecer del martes oscilarán entre 21 y 26 grados. Los vientos soplarán del Este-Sureste y Este-Noreste, de 10 a 40 km/h, con rachas mayores en zonas costeras y durante las tormentas.

La inestabilidad atmosférica continuará el martes con nuevas tormentas en la tarde, aunque durante la mañana, en el marco del desfile, el potencial de lluvia será mínimo. Para mediados de semana, la llegada de una onda tropical incrementará nuevamente la actividad lluviosa en la región.