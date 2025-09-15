IDENTIFICADAS LAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE EN LA MÉRIDA-CAMPECHE

El Ayuntamiento de Calkiní, en coordinación con el Gobierno de Yucatán, identificaron a los 16 fallecidos (9 hombres y 7 mujeres) en el accidente ocurrido en la carretera Mérida-Campeche el pasado sábado 13 de septiembre.



Desde el primer momento del lamentable evento, el alcalde Milton Millán Atoche ordenó al equipo de trabajo mantener abiertas 24 horas las oficinas, para empezar a localizar a los familiares, lo cual no fue fácil pero dio resultados.



Fueron puestos a disposición una línea telefónica y transporte para que las familias se trasladen al Semefo de Yucatán a iniciar la difícil tarea del reconocimiento, precisó el Gobierno Municipal, y agradeció al Gobierno de Yucatán por estar presente en esos momentos difíciles, no así el Gobierno de Campeche, que sólo se dedicó a copiar boletines y a hacer como que apoyaba.



Ernesto Puc Yam, Rafael Ucán Noh y Mario Caamal Ek, reconocieron la labor del alcalde en respaldo a familiares de las víctimas, y le externaron su agradecimiento por todo lo que dispuso.



Han sido entregados a sus familiares los cuerpos de Russel Estrada (chofer y domiciliado en Calkiní), Gonzalo Aragón (Calkiní), Gilberto Naal (Pucnachén), José Adonay Quiñones Naal (Santa Cruz, Hecelchakán), Idelfonso Juárez (Santa Cruz), Mayra Magdalena Simá Ayil (Santa Cruz), Gretel Katalena López Simá (Santa Cruz), Alejandra Haas Ek (Nunkiní), Luis Marcial Ac Huchim, Andrea Cámara (Mérida, Yucatán) y Karina Medina (Mérida).



Por el ADN fueron identificados Rigoberto Uicab Cruz (Bécal), Deysi Noemí Puc Canul (Calkiní), Deyly Saraí Caamal Puc (Calkiní), Fray Martín Uc Mukul (Tinún) y Anacleto Collí Haas (Nunkiní).

El chofer del tráiler fue identificado como José Ulises Pesado Zavala.