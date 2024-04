No más represión Política de Morena: Cáceres

“Ya basta de tanta simulación e hipocresía, especialmente de los Gobiernos de Morena, no más persecución ni represión política”, exigió Juan Cáceres, coordinador nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena.

Y agregó: “El Presidente lo ha dicho claro, no a la reelección, pero la soberbia y la ambición de seguir robando los recursos al erario, los lleva a olvidarse de los principios de AMLO, del partido, que es no robar, no mentir y no traicionar”.

Estamos en un recorrido nacional, ahora en el sureste, levantando la voz para denunciar la situación que se ve dentro del partido Morena, para exigir que paren las persecuciones políticas, que hay al interior contra quienes denuncian las irregularidades cometidas desde la dirigencia nacional, criticó.

Venimos a darle todo el respaldo al compañero Luis Gutiérrez, líder de Lidesol, para que no haya ningún represivo en su contra, pues hemos visto ese proceder en el dirigente morenista Mario Delgado Carrillo contra quienes levantamos la voz para defender la democracia en el país y dentro del partido.

Queremos libertad de expresión y de idea, que no exista ningún acto represivo contra líderes o activistas que están levantando la voz, como el caso aquí en Campeche del compañero Luis Gutiérrez, que pide juicio político contra la gobernadora Layda Sansores.

“Tenemos mecanismos para vigilar y poner fin a la represión que se vive, para no volver a los sistemas de las mafias del poder, en este caso de Mario Delgado dentro de Morena”.

Juan Cáceres sentenció que “Morena hoy no es el Morena que fundamos nosotros, sino uno que dirige Mario Delgado como si fuera un cártel político”.

“Morena le debe al pueblo de México lo que prometió, por eso aquí, bajo la dirección por la cual llegó la gobernadora Layda Sansores, exigimos respeto a los derechos y un no a la persecución política”.

Se dijo en contra de la reelección, de los candidatos chapulines y de los traidores.

“Queremos que los servidores públicos entiendan y se bajen del peldaño de la soberbia en que viven, que entiendan que quienes los elegimos somos nosotros, el pueblo”.

Por eso es muy importante recordarles que el pueblo está vigilando que ellos como servidores públicos cumplan la confianza que se deposita en ellos.