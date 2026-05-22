“HAY PELIGRO DE QUE LOS ARRASTRE A AÑOS PARA NO PAGAR”, ADVIRTIÓ DELMA RABELO ANTE LA PRÓRROGA DE PAGOS DE PEMEX

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delma Rabelo Cuevas, advirtió que existe “mucho peligro” detrás de la nueva prórroga en los pagos a proveedores por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), al considerar que la situación podría terminar en deudas impagables para cientos de empresarios y trabajadores relacionados con la industria petrolera en Carmen.

Señaló que el problema no es reciente y que las prórrogas continúan acumulándose mientras crece la incertidumbre sobre si los adeudos realmente serán cubiertos.

“Yo creo que hay mucho peligro, hay que estar muy alertas porque creo que lo que está arrastrando o llevando hasta que pasen más años tristemente es no llegar a pagar”, expresó.

Sostuvo que distintas bancadas han venido denunciando la situación desde hace tiempo, incluyendo pronunciamientos realizados a nivel federal, aunque lamentó que la respuesta hasta ahora siga siendo insuficiente frente a lo que ocurre actualmente con los proveedores afectados.

Indicó que el tema ha sido expuesto públicamente en repetidas ocasiones por diversos sectores políticos y empresariales; sin embargo, aseguró que hoy se está observando la consecuencia directa de las decisiones tomadas respecto a los adeudos de Pemex.