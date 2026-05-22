CADA PARTIDO DECIDIRÁ SI POSTULA O NO A UN CANDIDATO, AFIRMA SHEINBAUM SOBRE LA INICIATIVA PARA INVESTIGAR SI REPRESENTA “ALGÚN RIESGO”
Durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó que “la decisión de postular o no a un candidato es de los partidos políticos”, en relación a la iniciativa en materia electoral enviada ayer al Congreso, para que los institutos políticos sepan si alguno de sus aspirantes está siendo investigado o representa algún riesgo antes de postularlo.
El objetivo es que lo que hace Morena con sus candidatos se institucionalice para todos los partidos, expresó la mandataria federal.