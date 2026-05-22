SHEINBAUM ESTÁ EN JAQUE: LORET DE MOLA; “YA SONABA EL OCÉANO CON LA NARCOPOLÍTICA” DE MORENA

En un video puesto en circulación a través de Latinus, Brozo y Carlos Loret de Mola visitaron la Oficina Oval, desde donde se está decidiendo el ritmo devastador de la crisis que enfrenta la 4T,

“a quien por mentir, robar y traicionar se le agotó la narrativa, y ya se nota la desesperación. La presidenta Claudia Sheinbaum está en jaque, pues la gente considera que se les está mintiendo con casos como el de Rocha Moya”.

Tras ironizar que desde esa oficina se está controlando al mundo, “excepto México, que somos soberanos, independientes, no nos dejamos manejar por nadie y no somos piñata de nadie”, Loret de Mola afirmó: “Creo que por primera vez están perdiendo (en el Gobierno Federal) la narrativa, sin la cual no son nada porque ya perdieron las redes”, y Brozo aseveró: “Hace meses hablamos de cómo se iba desmoronando el discurso, y luego vinieron las acusaciones de Estados Unidos”.

Ambos coincidieron: “Cuando la presidenta Sheinbaum afirma que el presidente de Estados Unidos no se refiere a ella con el tema de los narcopolíticos, es verdad, pero cuando decide encubrir a esos personajes de Morena se mete en el mismo saco, le está gritando a Trump que es también de ese clan, y con ese no te metes”.