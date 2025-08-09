Es ampliamente probable que el caso de esos jovencitos prófugos, presuntos violadores, lo estén usando como caja china ante el desbarajuste en todos los rubros que hay en toda la entidad…

Doña Chela llegó a la reunión vespertina con sus amigos de tertulia severamente enojada. Le parecía imposible que decenas de agentes ministeriales no hubieran podido detener a los jovenzuelos acusados de violar de manera tumultuaria a una estudiante universitaria. “O se están haciendo pen…itentes, o les ordenaron que los protejan” elucubró.

–“Todo este asunto ha convertido al terruño en noticia nacional, le respondió el bolero don Memín. Se burlan de nosotros por todo, y este caso, que es muy sensible para la sociedad y las agrupaciones feministas, lo que ha logrado es evidenciar la ineficiencia de la Fiscalía estatal y el grado de impunidad que ha crecido desde el inicio del Gobierno de la Tía” aseveró.

–“Es curioso que de un lado –el Gobierno—y del otro –los acusados—se mantenga la narrativa de que no hay proteccionismo ni encubrimiento ni impunidad, pero en los hechos nos demuestren todos los días que sí hay. Las mamás de los presuntos violadores y ellos mismos, han saludo a decir en sus redes sociales que son inocentes y que se van a entregar, pero ponen sus condiciones. ¿No que la ley no se negocia sino que se aplica con rigor?” cuestionó el viejo Julián.

–“Yo no sé si ustedes no se han percatado, observó el poeta Casimiro, pero esa no es la única “manada” que está violando las leyes en nuestra entidad, también está la horda de comandantes foráneos que gozan de impunidad en la Policía, la banda de funcionarios fuereños que desde hace años maneja el presupuesto a su antojo y no muestran resultados, y sin duda alguna, la “tribu” que conforma la parentela de la gobernanta que disfrutan de todo tipo de prebendas y privilegios con cargo al presupuesto público. A veces pienso que el caso de esos jovencitos prófugos, presuntos violadores, lo están usando como caja china ante el desbarajuste que hay en toda la entidad” remató.

–“Los datos ciertamente son preocupantes, apuntó otra vez el bolero don Memín, leía en el portal de Emeequis, que el narcomenudeo se disparó 141% de 2021 a 2024, que en este periodo germinó la expansión territorial de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la península y además que los hom¡c¡d¡os dolosos también aumentaron 11% y la extorsión 70%. O sea hay manadas que ya son carteles y que ya están controlando todo el territorio” argumentó.

–“Yo no sea si sea caja china, cuento japonés o fábula del doctor Gantús, añadió doña Chela, pero sí percibo que la impunidad prevalece y que ese delicado asunto en que se destrozó la vida de una jovencita sigue gozando de impunidad y de proteccionismo. Y luego todos se encabritan cuando una chamaca yucateca nos recuerda que todo hacemos al revés” refunfuñó.