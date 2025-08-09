SUBE LA CARNE DE RES A 210 PESOS EL KILO POR PLAGA DEL GUSANO BARRENADOR

El precio de la carne de res en el mercado principal “Pedro Sainz de Baranda” ha aumentado a 210 pesos por kilogramo, debido a la escasez de ganado local provocada por la plaga del gusano barrenador y al alza en los costos de distribución. Los comerciantes han tenido que traer res de Mérida, lo que encarece el producto y reduce las ventas hasta en un 50%, pues muchos clientes ya no compran el kilo completo.

Adriana Sánchez, comerciante con años de experiencia, explicó que esta situación afecta la operatividad diaria de los negocios y limita el poder adquisitivo de la mayoría de los consumidores, quienes solo pueden comprar porciones más pequeñas. Los costos elevados impiden vender barato, ya que el aumento en la compra se refleja directamente en el precio final para el consumidor.