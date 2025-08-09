QUIERO PAGAR EL LAUDO DE 20 MDP, PERO ES IMPOSIBLE, JUSTIFICA LA ALCALDESA MARIELA; ¿Y SU PROCESO DE DESTITUCIÓN?

Al argumentar que le resulta imposible pagar el laudo de 20 millones de pesos, por el cual un juez federal pidió al Congreso del Estado que sea destituida pero la mayoría morenista la protegió con una sesión reservada, la alcaldesa tenabeña Mariela Sánchez Espinosa aseguró que quiere pagar.

Reconoció que hay una notificación de un juez federal para pago, “lo que es cierto es que 20 millones es imposible. Nosotros teníamos contemplado realizarlo durante este año, pero no contamos con que cada mes salen deudas que no nos habían notificado, y eso va complicando la situación”.

De las deudas, Sánchez Espinosa dijo que ya tienen pagado 20 millones de pesos, no en una sola exhibición, pero con diferentes estrategias.

Del juicio político en su contra y de si hay denuncia en contra de su antecesor, dijo: “Estamos llevando y notificando a las instancias que corresponden para seguir la normativa de la función pública, y del juicio sólo puedo decir que soy representante del ente público y consciente de que tengo que buscar soluciones”.

Esto es un tema de voluntades, entendemos que las personas que demandaron tienen su derecho y también apelamos al sentido común y que podemos solucionarlo. Nuestro presupuesto es limitado, de entre poco más de 6 millones y a veces 7 millones al mes, que no son íntegros para pagar laudos, señaló Sánchez Espinosa.

La Comuna tiene el ánimo y la disposición para solucionar los laudos que tienen en contra y en favor de extrabajadores despedidos, pero no podemos dar solución a problemas de hace 14 años con la misma mentalidad de quienes nos antecedieron, ni dejar la solución al que venga. “Agarramos al toro por los cuernos y daremos solución”, prometió.

Del laudo de 20 millones de pesos, que consideró impagable, dijo apelar a la buena voluntad de las personas que fueron despedidas injustificadamente. “Sé que están en su derecho, nosotros lo comprendemos, queremos resolverlo, pero lo hacemos a razón de nuestras posibilidades”, apuntó.