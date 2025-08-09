CIRCULA EN REDES: CUÑADO DE VÍCTOR HERNÁNDEZ COLUNGA PROTAGONIZA ACCIDENTE Y ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA TRAS CHOCAR, PERO PAGA DAÑOS Y NO ES DETENIDO

Carmen.- El funcionario de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Heredia Escalante, cuñado del dirigente Víctor Matías Hernández Colunga, protagonizó un escándalo en una calle de la colonia Tila, luego de chocar presuntamente en estado de ebriedad e intentar darse a la fuga.

Testigos señalaron que el accidente ocurrió sobre la calle 35 por 42, donde Heredia Escalante también casi atropella a varios transeúntes, tras lo cual intentó huir rumbo a la unidad habitacional de Pemex, ubicada en la calle 50, pero fue detenido antes de ingresar.

Para no ser puesto a disposición de las autoridades, el funcionario habría entregado una fuerte cantidad de dinero para pagar los daños ocasionados y frenar cualquier procedimiento legal en su contra.

Críticos señalan que mientras en la Sección 47 no hay recursos para botas ni equipo de protección personal, sí se destinan recursos y hay tolerancia para las fiestas y excesos de allegados a Hernández Colunga.