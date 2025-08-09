ESPOSA DE TRABAJADOR DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA QUE MUJER QUE CHOCÓ CAMIONETA EN RADIADORES NEGRO LA AMENAZÓ

La ciudadana Olga María Landero López acudió esta tarde a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para interponer una denuncia por amenazas en contra de Edwina Alfaro, la mujer que ayer viernes protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en una empresa de radiadores ubicada en la avenida Cuauhtémoc.

La afectada dijo ser esposa del dueño de uno de los vehículos dañados durante el incidente y aseguró que, en ese momento, Edwina advirtió que “no había terminado”, pues amenazó con quemar el taller y provocar más destrozos. Añadió que este sábado la agresora se presentó en su domicilio para amenazarla nuevamente, aunque no pudo ingresar debido a que el portón estaba asegurado con candado.

Landero López lamentó que la policía detuviera a Edwina ayer, pero que su madre pagara para que quedara en libertad, a pesar de que ingresó a un predio ajeno y agredió a empleados.

Explicó que anoche acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia, pero le indicaron que no procedía debido a que ella no estaba en el taller al momento de los hechos. Sin embargo, con lo ocurrido hoy teme por su integridad y la de su familia, pues sostiene que la mujer es muy conflictiva. Incluso —dijo— le envió un mensaje en el que le advirtió que “esto no se iba a quedar así” y que visitaría a los clientes de su esposo para difamarlo, acusándolo de lavar dinero y robar pertenencias, además de asegurar que cuenta con videos donde ella misma se autolesiona.

Aclaró que su esposo trabaja con la pareja de Edwina, razón por la cual la conoce.