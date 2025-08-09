A FUEGO LENTO |EL BOLETÍN INOPORTUNO

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Después de escuchar el espaldarazo de “LA MAÑANERA DEL PUEBLO” de la Presidenta.Claudia Sheinbaum para justificar el enternecedor viaje de la Señora gobernadora CAMPECHANA Layda Sansores en plan merecido de vacaciones a la modesta ciudad primer mundista de Ámsterdam en Países Bajos , considerando las agotadoras jornadas de trabajo casi empatadas con el ADMIRADO ANDY LÓPEZ BELTRÁN, considero sin sentido el mensaje del Sr. VOCERO en su cuenta de redes

El texto es insolente y en su afán de convertirlo en joya de oportunidad para la lambisconería, pues la ausencia permanente de la Gobernadora en sus constantes viajes a Buenos Aires Argentina para afinar estrategias de manipulacion de mentes plastilinas ,a Guatemala para tratar de doblegar la indomable soltería del bombón vetusto “ROMEO” o sus estancias en Europa , Asia , África y Oceanía- supongo – no reviste el mínimo interés e importancia para los 13 municipios de la Entidad .

Lo que está levantando serias especulaciones por innecesaria JUSTIFICACIÓN DE UNA ADORABLE ABUELITA en este tierno auto regalo de sus 80 primaveras, tenga que hacer tan largo viaje en avión comercial “CLASE KO’OX PAL” para abrazar a sus nietas , las cuales un PERVERSO FISCAL NO LE PERMITEN PODER VENIR A VER A SU ABUELITA POR ENIGMÁTICOS MOTIVOS AÚN NO REVELADOS.

Es obligado un segundo boletín para esclarecer el MOTIVO PARA ESTA RESTRICCIÓN FAMILIAR A LAS NIETAS Y CONOCER LOS CARGOS , RAZONES Y FUNDAMENTOS PARA ESTA MEZQUINDAD, INFAMIA QUE ATENTA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES DE TODAS Y TODOS LOS ABUELITOS DEL MUNDO en grado de LESA HUMANIDAD.

EL próximo periodo ordinario, corriente y vulgar de LOS MARTES DEL JAGUAR , seguramente sabremos la verdaderas razones del FISCAL que nos agravia con la ausencia de las NIETITAS EXILIADAS .

¿Pues qué tan grave fueron las causas para irse a vivir tan lejos ?

¡Para Ripley la mentada explicación no pedida!