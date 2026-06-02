SE VUELCA AUTO Y QUEDA LLANTAS ARRIBA POR FALLA EN UN NEUMÁTICO; SÓLO DAÑOS MATERIALES

Ciudad del Carmen.- Sobre la carretera federal 180, en el tramo Puerto Real–Ciudad del Carmen, a la altura del kilómetro 25, se registró una aparatosa volcadura luego de que el presunto estallido de un neumático trasero de un automóvil provocara que el conductor perdiera el control del volante.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Hyundai color rojo, con placas DGG-820-C del Estado de Campeche, circulaba hacia Ciudad del Carmen cuando ocurrió el percance.

Tras la falla en un neumático, el vehículo se salió de la cinta asfáltica y terminó volcado varios metros dentro del monte, con las llantas hacia arriba.

El chofer, identificado como José Arguelles, viajaba acompañado de su hija. Ambos lograron salir por las ventanillas de la unidad tras el accidente.

La joven fue atendida por cuerpos de emergencia y trasladada a un hospital de Carmen para una valoración médica, pues presentó golpes y lesiones aparentemente no graves en brazos y manos.

Elementos de la Guardia Nacional los apoyaron, abanderaron la zona y recabaron la documentación correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

El conductor resultó ileso y permaneció en el sitio colaborando con las autoridades. Sólo se reportaron daños materiales de consideración en la unidad.