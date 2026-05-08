DOBLE EJECUCIÓN EN ESCÁRCEGA; HAY OTRA PERSONA HERIDA

Hoy durante la madrugada, en la comunidad de Juan de la Cabada, perteneciente al Municipio de Escárcega, un ataque armado dejó como saldo dos personas sin vida y un hombre herido.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban dentro de un vehículo color rojo cuando fueron interceptadas por los presuntos sicarios una carretera de la zona.

Tras la agresión, 2 perdieron la vida en el lugar. La otra fue trasladada al hospital IMSS Bienestar “Janell Romero Aguilar”, para recibir atención médica y valoración especializada.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) levantó evidencias y trasladó los cuerpos al anfiteatro.

De manera preliminar, trascendió que el hecho podría estar relacionado con un intento de robo, sin embargo, las autoridades ministeriales serán las encargadas de esclarecerlo.

Habitantes de la zona manifestaron su preocupación por este y otros hechos similares la región, ante los cuales exigieron mayor vigilancia y seguridad en las carreteras y comunidades cercanas.