HALLAN A 4 HOMBRES ASESINADOS A BALAZOS DENTRO DE UN VEHÍCULO EN LA XPUJIL-DZIBALCHÉN

¿Y EL CAMPECHE TRANQUILO DE LAYDA Y MARCELA?

Un espeluznante hecho se registró hoy la mañana en la región de Calakmul, sobre el tramo carretero Xpujil–Dzibalchén, a la altura del kilómetro 17, donde fue hallado un vehículo color blanco, con placas del Estado, con sus cuatro ocupantes asesinados con múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Al parecer, las víctimas eran originarias de la comunidad de El Refugio, y minutos antes habían acudido a Xpujil para realizar el cobro del programa federal “Sembrando Vida”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detalles sobre este hecho. Entre las víctimas se encontrarían un adulto mayor y tres hombres.

La zona permanece acordonada por elementos de la Policía Municipal, en espera de la llegada de personal de la Fiscalía y de peritos para realizar las diligencias correspondientes.

La población se encuentra consternada por este violento acontecimiento.