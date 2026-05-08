LA POLICÍA ESTATAL CONFIRMA ASESINATO MÚLTIPLE EN CALAKMUL

A través de un comunicado, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que 4 personas fueron asesinadas a balazos en territorio del Municipio de Calakmul.

Explica que tras reporte a los números de emergencia, elementos se trasladaron a la carretera Zoh Laguna-Nuevo Refugio, a la altura de la comunidad de Nuevo Bécal, donde hallaron a las víctimas al interior y exterior de un vehículo color blanco. Paramédicos dictaminaron que ya no tenían signos vitales.