LAYDA ASEGURA QUE “CLAUDIA SHEINBAUM LE HA DADO UNA NUEVA RESPIRACIÓN AL PAÍS”

Mientras en la capital del país y en decenas de ciudades, incluyendo la de Campeche, los integrantes de la denominada Generación Z se alistaban y/o marchaban para exigir justicia, cero corrupción y seguridad, en el evento federal “Programa Pensión Mujeres” realizado en Palizada la gobernadora Layda Sansores se deshacía en halagos hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien dijo: “Le ha dado una nueva respiración al país, y me encanta cómo ella tiene su propio trazo de ir caminando, dice a su estilo y hace como cree, pero nadie puede cuestionarle su presencia, su firmeza, su calidez, su integridad y su grandeza de mujer nuestra”.

Y mientras el blindado Palacio Nacional fue escenario de enfrentamiento entre policías y manifestantes, la mandataria agregó: “Claudia es la mujer con mayor fortaleza que conozco en mi vida de luchas y es de esas fuerzas que no hacen ruido porque es muy discreta, pero transforman mundos”.