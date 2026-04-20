KO’OX CAUSA OTRO ACCIDENTE Y DEJA HERIDO A UN MOTOCICLISTA POR LA TERMOELÉCTRICA

San Francisco de Campeche, Campeche.- De nueva cuenta una unidad del sistema de transporte público denominado Ko’ox protagonizó un accidente, que en esta ocasión dejó herido al conductor de la moto que impactó.

El accidente ocurrió a la altura de la Termoeléctrica, y hasta el momento no hay información oficial sobre el estado del motociclista, quien junto con su unidad de color verde quedaron tirados cerca del camión. Los daños materiales aún no han sido cuantificados.