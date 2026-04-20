SUJETO FALLECE EN TRÁGICO ACCIDENTE EN LA CARRETERA ESCÁRCEGA–SABANCUY

Ciudad del Carmen.- Un hombre perdió la vida luego de que el vehículo que conducía se saliera de la carretera federal en el tramo Escárcega–entronque a Sabancuy y terminara entre la maleza. El hecho ocurrió entre las comunidades de Haro y Don Samuel, en el municipio de Escárcega. La víctima fue identificada como Francisco San Juan, habitante de la comunidad de Don Samuel.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado la pérdida de control de la unidad; además, versiones extraoficiales señalan que podría haber estado en estado inconveniente. Tras el impacto, el vehículo quedó fuera de la carretera, entre el monte, mientras que elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron para acordonar la zona y personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo para esclarecer las causas del percance.