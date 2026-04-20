MUJER Y DOS MENORES CON QUEMADURAS Y DOS GATITOS LESIONADOS TRAS INCENDIO EN VIVIENDA EN VILLAS DE SANTA ANA

Ciudad del Carmen.- Un incendio en una vivienda del fraccionamiento Villas de Santa Ana dejó a una mujer, identificada como Araceli, y dos menores de edad con quemaduras de segundo y tercer grado, además de varios animales domésticos afectados.

El siniestro inició en la parte frontal del domicilio y se propagó hasta la cocina, donde quedaron atrapadas las víctimas. Fueron rescatadas por elementos de Bomberos Tácticos y Protección Civil y trasladadas de urgencia al Hospital General para recibir atención médica especializada. En el lugar también fueron rescatados cinco gatitos, dos de ellos lesionados, así como un perro que presentó afectaciones y fue atendido por personal de Protección Civil, mientras que los otros tres felinos no sufrieron daños. Elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona en la calle Santo Tomás en espera de las diligencias correspondientes.