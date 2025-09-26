FALTAN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPITALIZAR OPORTUNIDADES QUE OFRECEN TURISMO Y TRANSPORTE FERROVIARIO: COPARMEX

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alejandro Risueño Rivas, advirtió que para que Campeche y la Península de Yucatán capitalicen las oportunidades que ofrecen el turismo y el transporte ferroviario de carga, es necesario concretar proyectos de infraestructura que permitan detonar el desarrollo económico.



Destacó la relevancia de la región en materia turística, al señalar que el aeropuerto de Cancún se ha posicionado como el segundo con mayor tránsito en el país y el que más visitantes internacionales recibe, incluso por encima del de la Ciudad de México.

Es una oportunidad para atraer turismo, pero las cosas no se van a dar mágicamente, se requiere un trabajo coordinado para captar a esos visitantes y lograr que permanezcan en la zona, subrayó.

En el ámbito del transporte de carga, Risueño Rivas señaló que si bien la puesta en marcha del tren representa una herramienta de bajo costo, no será suficiente sin la creación de una terminal intermodal que permita el intercambio eficiente entre vagones y tráileres.

“La existencia de una vía de carga no resuelve el problema, necesitamos esa infraestructura para poder aprovechar realmente la conectividad”, explicó.

Agregó que los anuncios de polos de desarrollo en la región son pasos positivos, pero insistió en que se requiere concretar estas iniciativas junto con la terminal intermodal para atraer inversiones internacionales y aprovechar fenómenos como el nearshoring.

Mientras no concretemos esa infraestructura y las condiciones necesarias para atraer capital, difícilmente veremos un beneficio real o un efecto de crecimiento, puntualizó el dirigente empresarial.