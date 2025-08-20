miércoles, agosto 20, 2025
VINCULAN A PROCESO A LOS DETENIDOS CON ARMA CHAPADA EN ORO POR VIOLAR LEY DE ARMAS

¿Y LA DE ALTO PERFIL QUE PRESUMIÓ MARCELA?

Campeche.- Por la portación del arma corta de fuego, los cinco adultos y una adolescente presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenidos en Champotón el miércoles 13 de agosto, fueron vinculados a proceso.


Mientras la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, anunció al final de su comparecencia la detención de una mujer con alto perfil criminal por estar relacionada con el asesinato de policías y militares en Jalisco, a través del empleo de drones y explosivos, la Fiscalía Federal de Campeche (FFC), de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que los detenidos son investigados por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al encontrarles la pistola chapada en oro, con las letras CJNG y el número 80.


Los imputados Saúl “J”, Jonathan “J”, América “G”, María “D” y Carolina “H”, se encuentran en el penal de San Francisco Kobén desde el viernes 15 de agosto, cuando se llevó a cabo la audiencia inicial y fueron vinculados a proceso.


En tanto, la adolescente quedó a disposición del juez Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y también fue vinculada a proceso con medida cautelar de internamiento preventivo en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Kila, Lerma.

