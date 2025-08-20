MENOR RESULTA LESIONADO TRAS CAER MIENTRAS JUGABA EN PARQUE DE SAMULÁ

San Francisco de Campeche .- Un menor de aproximadamente 12 años resultó lesionado luego de sufrir una caída mientras jugaba en el parque de la colonia Samulá, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.



De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió la noche del martes, cuando testigos dieron aviso a los elementos de la Policía Estatal asignados a la caseta de vigilancia del lugar, quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia.



Minutos después arribaron paramédicos del SAMU, quienes brindaron atención al jovencito y lo estabilizaron en la zona. Posteriormente, determinaron trasladarlo al Hospital General de Especialidades en compañía de su madre, a fin de descartar una posible fractura en el tobillo.