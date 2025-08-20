BUSCAMOS CERO INCIDENCIAS, AFIRMA DIRECTOR DEL TREN MAYA Y HACE COMPARATIVOS CON ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS EN CUANTO A ACCIDENTES ANUALES

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del Tren Maya, Óscar David Lozano, afirmó: “Lo que buscamos es cero incidencias”, y comparó, aunque no le gusta, con accidentes en otros países: “En el 2022, en España ocurrieron 175 casos similares como el que enfrentamos nosotros, y en Estados Unidos más de mil 600 casos de descarrilamientos en diferentes casos”.



Y prosiguió: “¿A qué le apostamos en el Tren Maya?, a la seguridad a través del confinamiento, a la seguridad de los sistemas de señalización ferroviaria y a la seguridad que otorgan los puestos de control automatizados, además de la seguridad física que nos da la Guardia Nacional”.



El compromiso del Gobierno Federal es ofrecer un servicio con cero incidencias, reiteró, y señaló que la Fiscalía seguirá su investigación y abrirá carpeta, “y si hubiera responsables tendremos que enfrentar a la autoridad en su momento, aquellos que hayan cometido algún error”.