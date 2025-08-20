EN HECHOS EN SAN RAFAEL DONDE HUBO UN BALEADO HUBO INTENTO DE ASESINATO Y DE EXTORSIÓN, AFIRMA LA FISCALÍA

San Francisco de Campeche .- Confirmó la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) que los hechos suscitados en San Rafael el pasado martes 12 de agosto, hubo intento de asesinato y de extorsión.



A través de un comunicado, la FGECAM señaló que fueron detenidos Roller “N” y Radiell y/o Dariel “N”, quienes enfrentan cargos por extorsión agravada en concurso real homogéneo, mientras Humberto “N” es acusado, además de ese delito, de homicidio calificado en grado de tentativa.



Este último es quien resultó herido de bala y fue abandonado en la avenida José López Portillo, a la altura del Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, para que recibiera ayuda.



El hombre presentaba un rozón en el pecho y varios impactos en el antebrazo derecho. La FGECAM desmintió que alguna persona haya perdido la vida en estos hechos.



A los 3 les cumplimentaron órdenes de aprehensión el viernes 15 de agosto, y al día siguiente fueron llevados ante el juez de Control solicitando la ampliación del término constitucional, que vence hoy miércoles.



Mientras tanto, los 3 fueron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva anticipada.



Fuentes no oficiales señalaron que los hechos ocurrieron cuando grupo de sujetos, dos en motocicleta y dos en un auto tipo Vento, se aproximaron a la Privada de la calle 4 de San Rafael, para querer cobrar “derecho de piso” a un presunto vendedor de narcóticos, quien cansado de las extorsiones se defendió e inició un intercambio de balazos en el que uno de los presuntos delincuentes fue herido.