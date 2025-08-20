Soberbia mata disculpa

Para esa clase política que nos mal gobierna no existe la palabra error. Ellos no se equivocan, somos nosotros los ciudadanos, o los periodistas o los medios de información los que siempre actuamos con mala leche…

“Los geniales asesores de la Tía gobernanta están enredados tratando de corregirle los entuertos. Cual Quijotes luchando contra molinos de viento, los estrategas oficiales no le encuentran la cuadratura al círculo, sin embargo, ya están pensando seriamente en aceptar la propuesta de ponerle un “censor” a la mandataria para evitar que siga incurriendo en tantos tropiezos discursivos”, aseveró el poeta Casimiro durante la reunión vespertina con sus amigos de tertulia.

–“No hay mucho por dónde escarbar, pontificó el bolero don Memín. El asunto es tan simple como enviar una disculpa pública, o subir a sus redes sociales un mensaje donde admita que cometió un error y que ofendió –quizá sin querer, o a lo mejor queriendo—a ese segmento más lastimado de la sociedad que son las mujeres indígenas pobres”.

–“Si eso esperas, le dijo de sopetón doña Chela, te sugiero que te sientes o que te acuestes en tu hamaca. Para esa clase política que nos mal gobierna no existe la palabra error. Ellos no se equivocan, somos nosotros los ciudadanos, o los periodistas o los medios de información los que siempre actuamos con mala leche. Su soberbia es tan gigantesca que no les permite entender que somos humanos y que en cualquier momento cometemos un error” aseveró.

–“No es una característica nueva de nuestros políticos, moderó sabiamente el viejo Julián. Así ha sido siempre, el Poder conlleva por esencia la transformación de las personas. Y el poder absoluto apendeja más. Cuando tenemos un Gobierno controlado totalmente por ellos, es más fácil salirse por la tangente que resolver de raíz el problema, más aún cuando ellos fueron los que crearon el conflicto. No los veo ofreciendo disculpas y mucho menos implementando acciones para atacar de manera estructural el tema que motivó estos malos entendidos, y que es la miseria que agobia a millones de mujeres indígenas”.

–“Uno de los postulados de eso que llaman la 4T fue ejercer el poder con sencillez, con humildad, con un discurso que teóricamente se acerca al evangelio, pero que en la realidad los ha vuelto más soberbios y engreídos que aquellos gobiernos neoliberales que tanto critican” apuntó a su vez el poeta Casimiro.

–“Yo creo que aún no les ha caído el 20 de que van de salida, argumentó por su lado el rechoncho lustrador de zapatos. Siguen sin entender que están en el declive de su Gobierno, y que las horas, los días, las semanas y los meses transcurren con celeridad, y cuando menos se percaten, ya estaremos en campaña. Y entonces sí querrán recomponer las cosas, pedir perdón hasta de rodillas y prometer que ya no lo vuelven a hacer con tal de que volvamos a votar por ellos”.

–“Tendríamos que estar idiotizados para cometer los mismos errores que tanto daño nos han causado y que tantos insultos nos han representado reclamó doña Chela. Yo no dudo que esos lobos corruptos se van a disfrazar otra vez de blancas ovejitas, pero que sepan de una vez que no van a tratar con ingenuos caperuzos, sino con ciudadanos hastiados de tanta ineptitud y soberbia a quienes ya no vuelven a llevar al baile” argumentó.