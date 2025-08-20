INSEGURIDAD EN PLATAFORMAS SERÍA ESTRATEGIA PARA DEBILITAR Y PRIVATIZAR PEMEX, SEÑALAN

Ciudad del Carmen .- Tras el reciente asalto a la plataforma Akal Romeo, Pablo López Figueroa, secretario del Trabajo, Conflictos y Previsión Social de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), denunció inseguridad en la Sonda de Campeche, pese a la presencia de la Marina, y consideró que la reiterada falta de seguridad en plataformas sería parte de una estrategia para debilitar a Pemex y abrir camino a su privatización.

Y aseveró: “Nos están vendiendo la idea de que Pemex debe ser rescatado o privatizado, mientras permiten que los trabajadores sigan expuestos. Una cosa es un incidente aislado, pero cuando se repite 2, 3, 4 ó 5 veces, deja de ser casualidad”.



López Figueroa exigió retomar el esquema de seguridad que existía en años anteriores, cuando marinos armados permanecían de manera permanente a bordo de las plataformas, pues hoy ni con toda la tecnología que tienen detienen a los ladrones.



El dirigente petrolero advirtió que estos hechos ponen en alto riesgo la vida de los trabajadores, quienes laboran bajo la zozobra constante de ser víctimas de un ataque. “No se le puede exigir a un trabajador que esté al 100% cuando no se le garantiza protección. Antes solo nos dedicábamos a trabajar, hoy también tenemos que preocuparnos por la inseguridad y los asaltos”, lamentó.



Cuestionó que la Marina detenga embarcaciones pesqueras por ingresar en zonas restringidas, pero no detecte lanchas sin matrícula que se acercan a plataformas para asaltar. “No hay lógica, salvo que se trate de una estrategia deliberada para dejar en la indefensión a Pemex y a sus trabajadores”, afirmó.