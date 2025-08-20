EMITIDA FICHA ROJA CONTRA SIMÓN LEVY, EXFUNCIONARIO EN EL GOBIERNO DE AMLO

Lo acusan de daño a la propiedad y fraude

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, confirmó la emisión de una notificación roja para localizar y aprehender al empresario y exsubsecretario de Turismo Simón Levy Dabbah.



El mandamiento judicial fue emitido por un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, dentro de la causa penal 02565/2020, por el presunto delito de daño doloso a la propiedad y fraude. La medida busca su detención incluso en el extranjero, incluyendo Washington D.C., para gestionar su extradición a México.



Las autoridades mexicanas deben remitir a Interpol documentación adicional, como certificación del mandamiento judicial, fotografía y huellas dactilares, antes de que el procedimiento pueda avanzar plenamente. Según medios estadounidenses, Levy podría encontrarse actualmente en California, donde la ficha roja permitiría su captura y posterior extradición.



El caso se remonta a 2019, cuando Levy enfrentó un conflicto con Emma Yolanda Santos por incumplimiento de un convenio de construcción en un edificio ubicado en Campos Elíseos 113, Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. La denunciante también documentó amenazas y agresiones por parte del exfuncionario, hechos que se hicieron virales en redes sociales en 2021.



Levy Dabbah ocupó el cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de diciembre de 2018 a abril de 2019. Su historial ha generado controversia pública debido a la percepción de impunidad y a antecedentes graves, incluyendo agresiones documentadas contra adultos mayores.

El abogado de la víctima, Eduardo Fuentes Celestrín, advirtió que “con la ficha roja ya no va a poder viajar” y confió en que finalmente enfrente las consecuencias legales. El éxito del procedimiento dependerá ahora de la entrega completa de documentos por parte de las autoridades mexicanas y de la cooperación de instituciones extranjeras donde Levy podría residir.