VAGUADA MAYA Y FRENTE FRÍO DEJARÁN TORMENTAS ESTE VIERNES EN LA PENÍNSULA

Para este viernes, la Vaguada Maya, en combinación con el sistema frontal número 4, provocará tormentas y lluvias dispersas en gran parte de la península de Yucatán.

Se prevén tormentas moderadas durante la tarde y primeras horas de la noche en buena parte de la región, sin descartar tormentas puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica intensa y rachas de viento, lo que podría afectar la planeación de actividades al aire libre y la seguridad de la población.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 33 y 40 °C, mientras que las mínimas para el amanecer del sábado se esperan de 21 a 26 °C. Los vientos serán variables de 10 a 35 km/h, con rachas mayores en zonas costeras y durante las tormentas.

El potencial de lluvias se mantendrá durante el fin de semana debido al acercamiento del sistema frontal número 4 y la proximidad de una nueva onda tropical.