GASOLINA MAGNA Y DIÉSEL CERRARÁN SEPTIEMBRE SIN ESTÍMULO FISCAL: USUARIOS PAGARÁN IEPS COMPLETO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2025 la gasolina Magna y el diésel continuarán sin estímulo fiscal, por lo que los conductores deberán cubrir en su totalidad el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El acuerdo fue publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establece que los porcentajes del estímulo se mantienen en 0.0000 pesos por litro. Con ello, los automovilistas pagarán:

• Gasolina menor a 91 octanos (Magna): 6.45 pesos de IEPS por litro.

• Diésel: 7.09 pesos por litro.

• Gasolina Premium (≥91 octanos): 5.45 pesos por litro, sin estímulo desde octubre de 2023.

De esta manera, los combustibles suman ya 25 semanas consecutivas sin estímulo fiscal. En el caso de la Premium, Hacienda eliminó el beneficio desde el año pasado, lo que significa que los tres combustibles terminan septiembre con el 100 % del impuesto trasladado al consumidor.