SHEINBAUM LE “ECHA LA BOLITA” A SECRETARIOS DE EDUCACIÓN Y MAESTROS DEL ADELANTO DE VACACIONES A NIÑOS

-“AÚN NO HAY CALENDARIO DEFINIDO”

Al ser cuestionada durante su conferencia matutina sobre el posible adelanto de las vacaciones escolares por el Mundial de Fútbol, la presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó al asegurar que la propuesta surgió de secretarios estatales y maestros, y aclaró que aún no hay un calendario definido para no afectar las clases.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz expuso que Mario Delgado había informado que se adelantó cerrar el ciclo escolar el 5 de junio, pero luego vinieron los reclamos de madres y padres de familia.

Además, añadió Juan Ortiz, la Presidenta matizó al agregar que también debe cuidarse que niñas y niños no pierdan clases, pero “el punto es que el Gobierno Federal no está asumiendo la decisión completa, sino la está presentando como una propuesta y le echa la bolita a los Estados y docentes”.