HABRÁ PARO NACIONAL EN EL SAT MAÑANA 14 DE OCTUBRE, ACUSAN CARENCIAS LABORALES: AZUCENA URESTI

La periodista Azucena Uresti informó que trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en todo el país han convocado a un paro laboral para mañana, 14 de octubre, denunciando condiciones laborales deficientes dentro del organismo.

La información fue confirmada en entrevista con el licenciado César Zaragoza, representante de los trabajadores, quien señaló que los empleados solo pueden tomar sus periodos vacacionales cuando el SAT lo permite, enfrentan incumplimiento en los ajustes salariales, malas condiciones de trabajo y jornadas extensas, aspectos que considera la razón principal de la protesta.

La medida busca visibilizar las demandas del personal del SAT y presionar a las autoridades para que se respeten los derechos laborales y se mejoren las condiciones de trabajo.