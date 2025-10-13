lunes, octubre 13, 2025
Lo último:
Locales

AUTOMOVILISTA DA LEVE “TALLÓN” A NIÑA DE 2 AÑOS EN SOLIDARIDAD URBANA Y HUYE

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche .- En la calle Pocyaxum de la colonia Solidaridad Urbana, paramédicos del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) valoraron a una niña de 2 años de edad, tras reporte de los papás de que había sido atropellada por un auto cuyo conductor huyó, cuando jugaba con sus hermanos frente a su casa. La menor sólo presentó leve “tallón”, con lo cual descartaron lesiiones graves.

Los padres proporcionaron a las autoridades la descripción del vehículo involucrado, para que investiguen y ubiquen al presunto responsable.

También te puede gustar

OCHOA SERÍA DENUNCIADO ANTE FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

user editor

División panista; Regaña Portela Rodríguez A Chanona Por Ser Tibio Y No Defender Causas Justas

EN REDES: DENUNCIAN NUEVA ARBITRARIEDAD DE LOS POLICÍAS DE MARCELA; INGRESAN A LA FUERZA A UNA VIVIENDA

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *