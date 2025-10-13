AUTOMOVILISTA DA LEVE “TALLÓN” A NIÑA DE 2 AÑOS EN SOLIDARIDAD URBANA Y HUYE

San Francisco de Campeche .- En la calle Pocyaxum de la colonia Solidaridad Urbana, paramédicos del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) valoraron a una niña de 2 años de edad, tras reporte de los papás de que había sido atropellada por un auto cuyo conductor huyó, cuando jugaba con sus hermanos frente a su casa. La menor sólo presentó leve “tallón”, con lo cual descartaron lesiiones graves.

Los padres proporcionaron a las autoridades la descripción del vehículo involucrado, para que investiguen y ubiquen al presunto responsable.