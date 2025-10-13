A CASI 5 AÑOS DE PROMETERLO, MARCELA MUÑOZ NO DA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN A POLICÍAS DEL NORTE DEL ESTADO: JOSÉ BOJÓRQUEZ

En sus redes sociales, el reportero y periodista José Bojórquez publicó que a casi 5 años de que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, prometió dotar equipos nuevos de radiocomunicación a los policías de la zona del Estado, los agentes carecen de señal de radio en sus patrullas.

La publicación señala: “Ya casi se cumplen 5 años, cuando a esta señora, quien es la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, de la Policía Campeche, se le abordó en el Municipio de Dzitbalché sobre el tema de comunicación que carecen las unidades policiales en la zona norte del Estado, haciéndole énfasis en que era un problema que se tiene desde administraciones pasadas, y su respuesta fue que se iba a dotar de equipos nuevos a los policías. Hasta el día de hoy, los uniformados no cuentan con señal de radio patrulla en sus unidades, se invirtieron millones de pesos para tener un C5 de primera calidad, pero de nada sirve si los policías no cuentan con señal de radio”.

Por dicha nota y entrevista que le hice en su momento a la secretaria, agregó, nos tocó salir en un Martes del Jaguar señalando que la nota era falsa y que los policías tenían señal en sus radiopatrullas. Hoy todos los policías del Camino Real se mantienen comunicados con sus teléfonos móviles, gastando sus datos para realizar su trabajo; esperemos que la delincuencia no haga de las suyas en la zona norte, porque de aquí a que se enteren los uniformados, será demasiado tarde.

Y por último señaló: “Esperemos no salir en sus boletines de la Policía Campeche, señalando que es falso, como lo han hecho con La Neta de Campeche, El Reportero del Crimen, Tribuna Campeche y otros medios de comunicación”.