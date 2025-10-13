26 CABEZAS DE GANADO PRESENTARON AFECTACIONES EN INSPECCIONES DEL SENASICA, REPORTAN
Por medio de sus redes sociales, la gobernadora Layda Sansores informó que 26 cabezas de ganado presentaron alguna afectación, ante lo cual el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) no permitió su transporte o traslado.
Precisó que del 1º de noviembre de 2024 al 12 de octubre de 2025, han sido inspeccionados dos mil 314 vehículos con 80 mil 763 cabezas de ganado en dos puntos de revisión: la Estación Fitozoosanitaria de Santa Adelaida y el Puesto Militar de Seguridad de Miguel Hidalgo.
Las labores son apoyadas por la Sedena y Guardia Nacional.