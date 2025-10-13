FISCAL ANTICORRUPCIÓN ESTARÍA EVADIENDO SU RESPONSABILIDAD COMO PADRE AL NEGARSE A RECONOCER A SU HIJA: ENRIQUE ARELLANO

El activista y comunicador Enrique Arellano denunció públicamente que el fiscal anticorrupción de Campeche, Loreto Verdejo Villacís, presuntamente evade su responsabilidad como padre al negarse a reconocer a una recién nacida y no cumplir con la pensión alimenticia que por ley le corresponde.

A través de una publicación en redes sociales, Arellano calificó de “doble discurso” la conducta del funcionario, quien —según una mujer que prefirió mantener su identidad en reserva— cortó todo contacto con ella tras el nacimiento de la niña, bloqueándola de redes sociales para evitar cualquier reclamo. “La justicia en Campeche parece tener dos caras”, señaló Arellano al cuestionar cómo alguien que encabeza la lucha contra la corrupción puede incumplir la ley en su vida personal.

El texto también recordó que Verdejo Villacís ya había sido denunciado anteriormente por otorgar privilegios a su pareja dentro de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que exigió que se investigue el caso, se realicen las pruebas necesarias y, de confirmarse los hechos, renuncie a su cargo. “No se puede combatir la corrupción desde la hipocresía”, concluyó Arellano.