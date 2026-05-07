MC Y PRI ACUSAN EXCLUSIÓN EN PRESENTACIÓN DE INICIATIVA DEL PODER JUDICIAL

Diputados de las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PRI en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López y Delma Rabelo Cuevas, denunciaron que no fueron convocados a la presentación de la iniciativa promovida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Ambos señalaron que no es la primera ocasión en que sus fracciones legislativas son excluidas de temas relevantes dentro del Poder Legislativo y afirmaron desconocer el contenido del documento entregado al presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Antonio Jiménez Gutiérrez.

Indicaron que solicitarán formalmente la iniciativa para revisar a detalle los alcances de la propuesta presentada por el Poder Judicial.

Pedro Armentía López aseguró que fue personal del propio Poder Judicial quien les advirtió sobre una presunta reforma a la Ley Orgánica que, según dijo, atentaría contra reformas ya vigentes.

Por su parte, Delma Rabelo Cuevas calificó la situación como “una hipocresía más de Morena”, al señalar que inicialmente se promovió la reforma bajo el argumento de eliminar privilegios y permitir que el pueblo eligiera a sus magistrados, aunque afirmó que la intención real sería completamente distinta.