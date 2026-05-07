“NO HAY QUE POLITIZAR LA VISITA DE BTS PORQUE FUE PARA DAR ALEGRÍA A LOS JÓVENES”: SHEINBAUM

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no politizar la visita de BTS, explicó que tras la alta demanda de boletos, envió una carta al Presidente de Corea para pedir más conciertos pero se decidió la visita a Palacio Nacional, y afirmó que el objetivo fue dar alegría a jóvenes.

Reveló que sí habrá más conciertos de la banda de K-Pop surcoreana, pero en el 2027, e insistió en no “cargarle de política” a esta visita.