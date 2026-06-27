sábado, junio 27, 2026
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CARMEN: PRESUME PABLO QUE YA SE INSCRIBIÓ

Tras no poder imponer en la sesión de Cabildo de ayer a Adriana Graciela Olivera Reyes como titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento carmelita, que dejó con una megadeuda superior a los 356 millones de pesos con el IMSS, y recibir apoyo propagandístico de la gobernadora Layda Sansores, Pablo Gutiérrez Lazarus presumió en sus redes sociales que se registró para participar en el proceso interno.

En sus redes sociales, la exautoridad escribió: “He concluido mi registro para participar en el proceso interno de la coalición Sigamos haciendo historia y defender a la cuarta transformación y la soberanía nacional en el Estado de Campeche”.

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