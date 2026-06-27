CIRCULAENREDES: PACIENTE EN BATA Y CON CATÉTER DEL SUERO EN LA VENA ES CAPTADO EN TIENDA DE CONVENIENCIA; ¿POR REFRESCO PARA LA PRESIÓN?
En sus redes sociales, la página de noticias y medios de comunicación denominada Apartadomex divulgó un video donde un hombre ataviado con bata clínica y con catéter del suero en la vena aparece en una tienda de conveniencia.
La sorpresiva escena generó teorías, entre ellas de que necesitaba una bebida para la presión, pero también críticas por la aparente falta de supervisión en el hospital.