CFE PROMETE RESTABLECER EL SERVICIO Y PONE FIN AL BLOQUEO DE LA CARRETERA FEDERAL QUE CONECTA A TABASCO CON CARMEN

-LA PROTESTA DURÓ ALREDEDOR DE 5 HORAS Y MEDIA

Con el compromiso de representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de atender su exigencia y poner solución al problema del “corte” de electricidad, inconformes levantaron el bloqueo de la carretera federal 180, tramo Villahermosa–Frontera, a la altura del kilómetro 16.5, que conecta con Ciudad del Carmen.

El cierre, que duró alrededor de 5 horas y media, ocasionó importantes afectaciones al tránsito vehicular y largas filas de automóviles en ambos sentidos.

Personal del Gobierno de Tabasco también llegó a dialogar con los habitantes de la comunidad Lomas del Encanto.