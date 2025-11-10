SÓLO EL CHOFER DEL TRACTOCAMIÓN FALLECIÓ EN EL ACCIDENTE DE ESTA MADRUGADA; UNA PERSONA SUFRIÓ QUEMADURAS

ACTUALIZACIÓN: Ciudad del Carmen.- Protección Civil confirmó que, tras el aparatoso accidente registrado durante la madrugada de hoy lunes sobre la avenida Isla de Tris, el único fallecido fue el chofer del tractocamión que ingresaba a la ciudad cargado con cajas de huevo, y precisó que ningún trabajador de la obra que se realiza en ese punto perdió la vida, como inicialmente se especuló en versiones preliminares.

También se informó que una persona resultó con quemaduras de segundo grado y recibió atención médica inmediata.

El operador del tráiler perdió la vida dentro de la propia unidad tras el fuerte impacto que derivó en el incendio que consumió varios vehículos en la zona de trabajos. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.