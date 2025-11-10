AHORA EN GUANAJUATO: EJECUTAN A HERMENEGILDO VÁZQUEZ, DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE SOTELO, SALAMANCA

Comando armado lo sacó a la fuerza de su casa e intentó subirlo a un vehículo

Tras sacarlo a la fuerza de su casa, ubicada en la calle Primavera, un grupo de hombres armados asesinó a balazos a Hermenegildo Vázquez Pérez, delegado de la comunidad de Sotelo, en Salamanca, Guanajuato, en los primeros minutos del pasado sábado ocho de este mes de noviembre.

Reportes preliminares indican que el representante comunitario, de cuarenta y cinco años de edad, se resistió a ser llevado por la fuerza y terminó siendo ejecutado.

Trascendió que los hombres ingresaron de manera violenta a la vivienda y sacaron a Hermenegildo Vázquez, a quien intentaron subir a un vehículo estacionado cerca, pero al encontrar resistencia le dispararon a quemarropa varias veces.

Su cuerpo quedó tirado en la vía pública, casi frente a su domicilio.

Testigos avisaron al nueve uno uno y luego dijeron que los responsables abandonaron el lugar a bordo de un vehículo, por lo cual no pudieron identificarlos. En tanto, las autoridades no han reportado la captura de alguna persona relacionada con estos hechos.

Vía: MVS Noticias, El Financiero y Eje Central.